موريتانيا.. استعراض حصيلة مشروع “سويد” في منطقة الساحل

استعرضت وزارة الاقتصاد الموريتانية، الاثنين، خلال اجتماع بنواكشوط حصيلة مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل (سويد) .

كما تم خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع، وفق وزارة الشؤون الاقتصادية الموريتانية، المصادقة على خطة عمل المشروع وميزانية سنة 2023.

ويهدف مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في دول الساحل ، تعزيز تمكين النساء والفتيات ، وتسهيل ولوجهن إلى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل في 13 دولة مشاركة بالمشروع بما في ذلك موريتانيا.

كما يساعد على تحسين إنتاج وتبادل المعارف والتنسيق على المستوى الإقليمي، وتغطي تدخلات هذا المشروع بموريتانيا ولايات الحوض الشرقي ، الحوض الغربي ، لعصابة ، كيديماغا ، لبراكنة ، كوركول.

وترأس موريتانيا حاليا اللجنة الجهوية للتوجيه وقيادة مشروع سويد على مستوى دول الساحل، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2015 بدعم مالي من البنك الدولي وبمساعدة فنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة لغرب إفريقيا وشراكة استراتيجية مع الاتحاد الإفريقي.