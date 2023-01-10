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مالي.. مقتل دركي في هجوم على مركز تفتيش

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

قتل دركي وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم على مركز تفتيش على محور الطرقات كاتي-كيتا على بعد حوالى 130 كيلومترا من العاصمة باماكو كما أعلن محافظ المنطقة لوكالة فرانس برس.

هذا الهجوم هو الثالث منذ أسبوع قرب باماكو، وأدى أول هجومين إلى مقتل مسعفين اثنين على الأقل وثلاثة مدنيين وتبنتهما “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة للقاعدة.

وقال دجيبي دياوارا محافظ كيتا، “تعرضت نقطة درك سيبيكورو في منطقة كيتا للهجوم حوالى الساعة الثانية صباحا مضيفا أن “الحصيلة: مقتل دركي وسقوط ثلاثة جرحى حالة أحدهم خطيرة، نقل الى المستشفى العسكري في كاتي”.

وتشهد مالي منذ 2012 انتشار اضطرابات أمنية امتدت إلى النيجر وبوركينافاسو المجاورتين، وخلفت آلاف القتلي وملايين النازحين.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

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