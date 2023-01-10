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اجتماع لبحث نمو إنتاج الألبان المحلية في موريتانيا

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

عقد وزير التنمية الحيوانية محمد ولد عبد الله ولد عثمان اليوم الثلاثاء في انواكشوط اجتماعا مع مديري الشركات الوطنية المنتجة للألبان المحلية، حول لبحث دفع نمو  الإنتاج المحلي من الألبان.

و تناول الاجتماع وضعية قطاع الصناعات التحويلية للألبان، وسبل دعم الإنتاج الحيواني بصفة عامة.

و أكد الوزير خلال الاجتماع، أن قطاعه، يعمل على الدفع بالاستثمار في منتجات الألبان، خاصة تلك المركزة و المعقمة، عبر شراكة عمومية-خصوصية.

وذكر ولد عثمان،  باستحداث ثلاثة مختبرات للتحليل المخبري لجودة الألبان، في  مقاطعات النعمة (الحوض الشرقي) وبوگى(لبراكنة) و روصو(ترارزة) و ذلك لتسهيل الولوج إلى الأسواق، حسب تعبيره.

و استعرض منتجو الألبان بعض المشاكل التي يعانون معتبرين أن  من أبرزها  المنافسة الخارجية و تكلفة الإنتاج.

وتشير الارقام الريمية إلى أن الصناعة التحويلية للألبان يعمل فيها ما يناهز 2000 عامل بشكل مباشر، و 10000 عامل بشكل غير مباشر، و تغطي حوالي 30% من حاجيات موريتانيا من الألبان.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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