bimbankmauritanie
chinguitel

chinguitel
أخبارمجتمع

مخصص للبرلمانيين.. لقاء لمناصرة قضايا المرأة والفتاة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

انطلق اليوم الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، لقاء مناصرة لترقية وضعية حقوق الأسرة، والمرأة والفتاة لصالح عدد من البرلمانيين وأطر قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

ويناقش المشاركون في اللقاء، الآثار الاجتماعية للعنف ضد النساء، ومقاربة النوع، وأهميتها في الاستراتيجيات التنموية، إضافة إلى مخاطر العنف على النساء والفتيات، ودور البرلمانيين في تمكين المرأة ومحاربة العنف والتمييز المبني على النوع.

وقالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، إن اللقاء المخصص للبرلمانيين والبرلمانيات، يسعى إلى حشد المناصرة لتحسين نوعية الحماية التي تستحقها النساء، وتسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة، كأداة فعالة لحمايتها من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.

وشددت الوزيرة، على أنه ورغم ما حققته المرأة الموريتانية من مكاسب، إلا أنها تبقى ناقصة ما لم تتضافر الجهود لتصحيح بعض الصور النمطية وبعض العادات والتقاليد، التي تعيق مشاركتها الفعالة في الحياة العامة.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

مقالات ذات صلة

غياب كوليبالي عن «الشان» ولاعب «الشمال» يعوضه

منذ ساعة واحدة

موريتانيا.. استعراض حصيلة مشروع “سويد” في منطقة الساحل

منذ 7 ساعات

مالي.. مقتل دركي في هجوم على مركز تفتيش

منذ 8 ساعات

السعودية ترفع القيود عن أعداد الحجاج وتخفض تكلفة التأمين

منذ 23 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى