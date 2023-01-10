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السعودية تعيد حصص حجاج الدول الإسلامية إلى ما قبل كورونا

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
أعادت السلطات السعودية حصص الدول الإسلامية في حج العام الحالي إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ليكون عدد حجاج الخارج في موسم حج عام 1444 (2023)مليوني حاج من 57 دولة إسلامية.
وقال مدير عام الجوازات السعودية، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، إن المملكة تستعد لاستقبال أي «عدد من الحجاج خلال العام الحالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة بالشراكة مع الجهـات المعنيـة بخدمة ضيوف الرحمن كافة؛ لتسهيل قدومهم ضمن إجراءات مرنة تحفظ وقتهم وجهدهم ».
وتطرَّق اليحيى إلى تقدير الجوازات السعودية لخصوصية ضيوف الرحمن؛ ومن أجل ذلك خصَّصت لهم موظفين يتحدثون 14 لغة في جميع المنافذ البرية والبحرية، لـ «يقوموا بالترحيب بالقادمين وتيسير إجراءاتهم، كونهم من يمثل الانطباع الأول والأخير، كما تحدث عن الإجراءات المتخذة لتيسير دخولهم المملكة بكل يسر وسهولة ».
وأكد الفريق اليحيى «جاهزية الخطط المعدة لموسم الحج القادم والاستعداد التام لاستقبال أفواج الحجيج، بتدريب القوى البشرية وتسخير جميع المنافذ البرية والجوية لاستقبال ضيوف الرحمن والترحيب بهم ».

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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