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بتقنية «الليزر».. موريتانيا تجري أول عملية جراحية لحصى الكلى

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

شهد المستشفى العسكري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، صباح الثلاثاء إجراء أول عملية جراحية، لحصى الكلى المعقدة بتقنية الليزر بإشراف طاقم طبي موريتاني.

الفريق الطبي الذي أجرى عملية الكلي بالليزر

وترأس الفريق الجراحي الذي أجرى العملية الطبيب العقيد  الطاهر بوظاية، وأجريت العملية لمريضين لم يستجيبوا لتقنيات التفتيت التقليدية. 

وسيمكن إدخال هذه التقنية التي تعتبر آخر ما وصلت اليه تقنيات علاج الحصى الكلوي،  من علاج جميع الحالات المعقدة في وقت قياسي، وفق مانشرته صفحة الجيش الموريتاني الرسمية.

وحسب بيان الجيش فإن الآثار الجانبية قليلة، حيث يمكن للمريض  التعافي والخروج من المستشفى في نفس اليوم.

جدير بالذكر أن  إدخال هذه التقنية الطبية النوعية،  يأتي في إطار جهود التحديث، التي تبذلها الأركان العامة للجيوش، في سبيل عصرنة المنظومة الصحية الوطنية، وفق البيان.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

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