لمدة خمس سنوات.. موريتانيا توقع اتفاقية صيد مع اليابان 

وقعت موريتانيا واليابان اليوم الأربعاء، اتفاقية صيد، يسمح بموجبها لمنظمة «يابان تونا» لاصطياد حصتها الممنوحة من طرف المنظمة العالمية لتسيير التونه، لمدة خمس سنوات.

ونقلا عن الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن الاتفاقية وقعها وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد ولد عابدين ولد امعييف، مع منظمة «يابان تونا».

ويسمح بموجب هذه الاتفاقية للمنظمة باصطياد حصتها، وذلك من خلال تشغيل اسطولها البالغ 25 باخرة.

والتقى الوزير في زيارته لليابان نائب وزير الخارجية الياباني يامادا، مؤكدا الوزير أن البلدين «سيواصلان تطوير العلاقات الثنائية من خلال التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، من بينها قطاع الصيد البحري».

ودعا الوزير الجانب الياباني إلى دعم سوق السمك بنواكشوط من خلال «إقامة أرصفة ومراسي لزوارق الصيد ودعم الصيد القاري والشركة الوطنية لتوزيع الأسماك».

وأشار إلى أن موريتانيا تدعم اليابان في عديد القضايا خاصة على مستوى اللجنة الدولية للحيتان والمنظمة الدولية لتسيير التونة، وكذا على مستوى النوعيات البحرية المحظورة.