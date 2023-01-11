مالي.. الجيش يعلن مقتل مسلحين وعناصر من أفراده

أعلن الجيش المالي اليوم الأربعاء، مقتل 7 مسلحين وثلاثة من عناصر الجيش، وإصابة خمسة آخرين، في اشتباكات مع جماعات مسلحة وسط البلاد.

وقال بيان الجيش إن «عناصر من القوات المالية دخلت في عدة اشتباكات عنيفة، يوم الثلاثاء 10 يناير، مع جماعات إرهابية مسلحة؛ وذلك بعد تفجير عبوات ناسفة على محور تينيكو – ماسينا».

وأضاف البيان أن «حصيلة هذه الاشتباكات، من جانب قوات الجيش هي 3 قتلى و5 جرحى و3 مركبات مدمرة؛ ومن جانب العدو تم القضاء على 7 إرهابيين».

وبيّن الجيش أنه تم إرسال تعزيزات برية ووسائل مراقبة جوية، إلى منطقة الاشتباكات.

وتشهد مالي هجمات مسلحة متكررة؛ حيث تنشط على أراضي البلاد تنظيمات «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين » و «داعش ».