موريتانيا.. مجلس الوزراء يجري تعيينات في 6 وزارات (أسماء)

أجرى مجلس الوزراء في موريتانيا، اليوم الأربعاء تعيينات واسعة في وزارة المالية، وتعيينات أخرى وزارات؛ التجهيز والنقل – المياه – الصيد – البيئة – التعليم العالي – بالإضافة إلى الأمانة العام للرئاسة.

ووفق البيان الصدر عن المجلس، فقد جاءت التعيينات على النحو التالي:

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزرو”

الأمين العام: صدفي ولد محمد أمين عام وزارة البيئة والتنمية المستدامة سابقا

محكمة الحسابات

مستشار في محكمة الحسابات:صمب ولد سالم أمين عام المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزرو” سابقا.

وزارة المالية

الأمانة العامة

الأمين العام: جالو امادو عبدو لاي، مفتش ضرائب مدير المؤسسات العمومية بالمديرية العامة للضرائب سابقا

المستشار الفني: الشيخ ولد حبيب الرحمان، إطار في ديوان الوزير سابقا

المفتشية العامة للمالية

المفتشون العامون للمالية:

-محمد فال ولد محمد باب، مدير الإيرادات والصندوق المركزي سابقا

-آمنة جدو مولود، مديرة المعلوماتية سابقا

-اعل سالم وجاه، مدير الموارد البشرية والوسائل العامة

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

مديرية مركزة المحاسبة العمومية وتسيير السيولة

المدير المساعد: يرب ولد باب، مدير مساعد للتدقيق والرقابة الداخلية سابقا

مديرية الإيرادات والصندوق المركزي

المدير: الطالب ولد محمد، حاصل على شهادة الماستر 2 في الرياضيات المالية شعبة تسيير مخاطر المالية، رئيس مصلحة تسير المخاطر المالية وعمليات السوق في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) سابقا

المدير المساعد: حسن هارونا جوب، مفتش رئيسي للخزينة مدقق في مديرية التدقيق والرقابة الداخلية سابقا

مديرية المودعين والحسابات الخاصة للخزينة

المدير المساعد: احمد بزيد ولد محمد عبد الله، رئيس مصلحة الودائع والشحن سابقا

مديرية المعلوماتية

المديرة: نزيه محمد سعد، مديرة الدراسات والنظم والتعاون سابقا

مديرية الدراسات والنظم والتعاون

المديرة: ام كلثوم محمد الأمين، مديرة التدقيق والرقابة الداخلية سابقا

مديرية التدقيق والرقابة الداخلية

المدير: انجاي جدو، مدير الشركات الكبرى بالمديرية العامة للضرائب سابقا

المدير المساعد: سيد احمد ولد الديماني، مفتش رئيسي للخزينة، مدقق في إدارة التدقيق والرقابة الداخلية سابقا

مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة

المدير: الزبير ولد أمسعيد، مدير خزينة انواذيبو سابقا

مديرية الخزينة بانواذيبو

المدير: محمد ولد زيدان، مدير مساعد مركزية المحاسبة العمومية وتسيير السيولة سابقا

المديرية العامة للضرائب

مديرية التشريع والمنازعات

المدير: سيد محمد الداه، مفتش رئيسي للخزينة، مدير الفحص والمسوح الضريبية سابقا

مديرية مركزة المحاسبة ودعم التحصيل

المدير: محمد احيد سيد محمد، مفتش السجل الضريبي، المدير الجهوي للضرائب بالمنطقة الجنوبية سابقا

مستشار فني: المختار ولد يوك، مفتش رئيسي للضرائب، المدير الجهوي للضرائب بالمنطقة الشمالية سابقا

مديرية الفحص والمسوح الضريبية

المدير: هنون محمد احمد، مفتش رئيسي للضرائب، مسؤول الخلية المكلفة بالاتصال والتوجيه والمشورة لدافعي الضرائب سابقا.

مديرية الشركات الكبرى

المدير: حماد حسن فال، مفتش رئيسي للضرائب، مدير مركزية المحاسبة ودعم التحصيل سابقا

مديرية المؤسسات العمومية

المدير: زكريا ديارا، مفتش السجل والضرائب، مستشار فني سابقا

مديرية المؤسسات المتوسطة في نواكشوط

المدير: ادجينك آمادوتيام، مفتش رئيسي للضرائب، مدير مساعد بنفس الإدارة سابقا

المديرة المساعدة: الداها بنت بناهي ولد احمد طالب، مفتشة رئيسية للضرائب، رئيسة مصلحة البرمجة والمتابعة والرقابة سابقا

الخلية المكلفة بالاتصال والتوجيه والمشورة لدافعي الضرائب

المسؤول: لمرابط ولد السيد، الملقب اسلمو، مفتش رئيسي للضرائب، مدير التشريع والمنازعات سابقا

المديرية الجهوية للضرائب بالمنطقة الجنوبية

المدير محمدي ولد الشيخاني، مفتش السجل والضرائب، مفتش مدقق في الرقابة المالية سابقا

المديرية الجهوية للضرائب بالمنطقة الشمالية

المدير: بشير ولد دو، مفتش رئيسي للضرائب، مدير المؤسسات المتوسطة في نواكشوط سابقا

المدير المساعد: السالم ولد لمونك، رئيس المصلحة الإدارية سابقا

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

الأمانة العامة

الأمين العام: محمد المصطفي ولد عبدي ولد الجيد الملقب ادومو، أمين عام وزارة المالية سابقا

وزارة التجهيز والنقل

الأمانة العامة

الأمين العام: النويي ولد الشيخ، مفتش عام في المالية خلفا لعبد القادر ولد اسليمان الذي استدعي لمهام أخري

وزارة المياه والصرف الصحي

الأمانة العامة

الأمين العام: أحمد ولد اج، امين عام وزارة الصيد والاقتصاد البحري سابقا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الأمانة العامة

الأمين العام: المختار ولد حنده، أمين عام وزارة المياه والصرف الصحي سابقا

وزارة البيئة والتنمية المستدامة

الأمانة العامة

الأمين العام: مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا.