موريتانيا.. الحكومة تزيد المنح السنوية للرؤساء السابقين بنسبة 50%

صدقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بزيادة المنح السنوية المخصصة لرؤساء الدولة والحكومات السابقين، بنسبة 50 في المائة.

وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء، إن المشروع «يعدل ويلغي ويحل محل المرسوم رقم 2009-059 بتاريخ 16 فبراير 2009، القاضي بتعديل المرسوم رقم 089-065 بتاريخ 17 مايو 1989».

وأضاف البيان أن المشروع يقترح زيادة بنسبة 50%، اعتبارا من 1 يناير 2023 في المزايا النقدية الممنوحة لرؤساء الدولة السابقين، ورؤساء الحكومات السابقين بالإضافة إلى أراملهم.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة تعتبر هي «الزيادة الأولى الممنوحة لهذه الشخصيات منذ أكثر من اثني عشر (12) سنة».