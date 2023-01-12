bimbankmauritanie
chinguitel

chinguitel
أخبار

انضمام منتدى أبوظبي للسلم لـ”نداء روما” لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

وقع منتدى أبوظبي للسلم، على وثيقة “نداء روما” لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي صدر عام 2020، الساعي لتعزيز الالتزام بالقيم الإنسانية المشتركة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم المحفوظ بن بيه، إن “مشاركة المنتدى وتوقيعه على الوثيقة، والانخراط المشترك يأتي في إطار الرؤية الرشيدة لدولة الإمارات، وتجسيدا لمساعيها الحثيثة لنشر ثقافة السلم في العالم والإسهام في استعادة الضمير الأخلاقي للعالم”.

وتحدث الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم خلال لقاء بابا الفاتيكان مع الموقعين على وثيقة نداء روما، حول أهمية الوثيقة و ما يمكن أن تسهم به من تعزيز الالتزام الأخلاقي في المجال العلمي، الذي يتسارع تطوره بصورة فائقة تحتاج لنظم أخلاقية تضبطها و تؤطرها.

وشارك في هذا النداء “الأكاديمية البابوية للحياة” وشركات عالمية كبرى ريادية في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها شركة مايكروفوست Microsoft وشركة IBM وهيئات الأمم المتحدة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ووزارات الابتكار.

وتسعى الوثيقة ـ بحسب ما أعلن عنه ـ اللمساهمة في تطور إنساني للتقنيات الحديثة، وتعزز الالتزام بالقيم الإنسانية المشتركة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل ماتثيره سرعة تحولات العصر الرقمي، من قضايا غير متوقَّعة، تفرض ظروفا جديدة على الأخلاقيات الفردية والجماعية.

 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

مقالات ذات صلة

الحكومة تشترط «البراءة الضريبية» في ملف الترشح للانتخابات

منذ 5 ساعات

فحوى مثول متهمي “العشرية” أمام المحكمة الجنائية

منذ 6 ساعات

المغرب تغيب عن بطولة أمم أفريقيا للمحليين بالجزائر

منذ 6 ساعات

موريتانيا.. 6 مليارات أوقية لإنتاج البلاتير وأنابيب المياه

منذ 6 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى