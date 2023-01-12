انضمام منتدى أبوظبي للسلم لـ”نداء روما” لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وقع منتدى أبوظبي للسلم، على وثيقة “نداء روما” لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي صدر عام 2020، الساعي لتعزيز الالتزام بالقيم الإنسانية المشتركة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم المحفوظ بن بيه، إن “مشاركة المنتدى وتوقيعه على الوثيقة، والانخراط المشترك يأتي في إطار الرؤية الرشيدة لدولة الإمارات، وتجسيدا لمساعيها الحثيثة لنشر ثقافة السلم في العالم والإسهام في استعادة الضمير الأخلاقي للعالم”.

وتحدث الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم خلال لقاء بابا الفاتيكان مع الموقعين على وثيقة نداء روما، حول أهمية الوثيقة و ما يمكن أن تسهم به من تعزيز الالتزام الأخلاقي في المجال العلمي، الذي يتسارع تطوره بصورة فائقة تحتاج لنظم أخلاقية تضبطها و تؤطرها.

وشارك في هذا النداء “الأكاديمية البابوية للحياة” وشركات عالمية كبرى ريادية في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها شركة مايكروفوست Microsoft وشركة IBM وهيئات الأمم المتحدة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ووزارات الابتكار.

وتسعى الوثيقة ـ بحسب ما أعلن عنه ـ اللمساهمة في تطور إنساني للتقنيات الحديثة، وتعزز الالتزام بالقيم الإنسانية المشتركة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل ماتثيره سرعة تحولات العصر الرقمي، من قضايا غير متوقَّعة، تفرض ظروفا جديدة على الأخلاقيات الفردية والجماعية.