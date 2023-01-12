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موريتانيا.. 6 مليارات أوقية لإنتاج البلاتير وأنابيب المياه

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، أوسمان مامودو كان

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في الحكومة الموريتانية، أوسمان مامودو كان، إن الحكومة الموريتانية صدقت على اتفاقيات تأسيس لتنفيذ مشروع صناعي لإنتاج مادة ابلاتر للاستهلاك المحلي والتصدير، ومشروع لإنتاج أنابيب المياه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي ليل الأربعاء/الخميس، أن التكلفته المالية الإجمالية لمشروع انتاج ابلاتر المخصص للاستهلاك المحلي والتصدير بلغت 3.7 مليار أوقية قديمة.

وأشار إلى أن المشروع الثاني المتعلق بإنتاج أنابيب ضخ المياه، بلغت كلفته ثلاثة مليارات أوقية قديمة، وسيغطي حاجيات السوق المحلي من هذه المادة، ويوفر عائدا ماديا من خلال تصديرها.

وبحسب ما أعلت الحكومة في بيان لها أمس الأربعاء، فإن هذين المشروعين، من المتوقع أن يساهما في خلق 100 وظيفة عكل مباشرة و400 وظيفة أخرى غير مباشرة مع ضمان التكوين المهني للعمال الوطنيين الذين سيتم توظيفهم.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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