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أخبار

أخصائيون يحتجون على نتائج مسابقة نظمتها وزارة الصحة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

احتج اليوم الخميس، عدد من الأطباء الأخصائيين، أمام مقر اللجنة الوطنية للمسابقات في نواكشوط، رفضا لنتائج مسابقة الاكتتاب التي نظمتها وزارة الصحة خلال الأيام الأخيرة.

وعبر الأطباء المحتجون عن رفضهم لنتائج المسابقة، معتبرين أنها “غير عادلة ولم تراع المعايير المتبعة في هذا النوع من المسابقات، وشابتها الانتقائية”.

وقال محمد ولد انداري، أخصائي امراض وجراحة العيون، إن “وزارة الصحة أعلنت عن تنظيم مسابقة لاكتتاب 30 أخصائيا، وشارك فيها 57 طبيبا من مختلف التخصصات، لكنها لم تحدد المقاعد المحددة لكل تخصص، مما تسبب في إقصاء بعض التخصصات.

في تصريحات لصحراء ميديا، أن المسابقة اعتمدت المعدل الأعلى كمعيار للنجاح، في الوقت الذي لم تكن مواضيع الامتحان موحدة على كل التخصصات، مؤكدا أن هذا المعيار يجب أن يطبق على التخصصات بشكل منفرد، وأن توضع لكل مجال معاييره الخاصة به.

وأكد أنهم سيلجؤون للقضاء للطعن في نتائج المسابقة، متهما بعض المصححين بمحاباة زملائهم من نفس التخصص المشاركين في المسابقة.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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