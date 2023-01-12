تكانت.. السلطات تدعو الشركات المنفذة لأشغال الطرق إلى احترام دفاتر الالتزامات

الوالي كان يؤدي جولة تفقد وإطلاع لبعض محاور الطرق في الولاية التي أشرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على انطلاق الأشغال فيها بمناسبة تخليد الذكرى 62 لعيد الإستقلال الوطني.

دعا والي تكانت الطيب ولد محمد محمود اليوم الخميس، الشركات التي تتولى تشييد شبكة الطرق في الولاية إلى التقيد بالشروط التي جاءت في دفاتر الالتزامات.

وشملت الزيارة شبكة الطرق الحضرية في مدينة تجكجة البالغ طولها 6 كلم والتي تنفذها شركة “أكرينك” الموريتانية ومقطع القدية أدبلكي من طريق بومديد تجكجة و تشرف على تنفيذه شركة “ميتاك” التركية والبالغ طوله 83 كلم.

وقال الوالي إن المحور الرابط بين مدينتي القدية وتجكجة سيفك العزلة عن جزء أساسي من المنطقة ويربط شمال البلاد بجنوبها، مطالبا بضرورة إنعكاس الأشغال إيجابيا على الساكنة المحلية من خلال تشغيل اليد العاملة.