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تكانت.. السلطات تدعو الشركات المنفذة لأشغال الطرق إلى احترام دفاتر الالتزامات
دعا والي تكانت الطيب ولد محمد محمود اليوم الخميس، الشركات التي تتولى تشييد شبكة الطرق في الولاية إلى التقيد بالشروط التي جاءت في دفاتر الالتزامات.
الوالي كان يؤدي جولة تفقد وإطلاع لبعض محاور الطرق في الولاية التي أشرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على انطلاق الأشغال فيها بمناسبة تخليد الذكرى 62 لعيد الإستقلال الوطني.
وشملت الزيارة شبكة الطرق الحضرية في مدينة تجكجة البالغ طولها 6 كلم والتي تنفذها شركة “أكرينك” الموريتانية ومقطع القدية أدبلكي من طريق بومديد تجكجة و تشرف على تنفيذه شركة “ميتاك” التركية والبالغ طوله 83 كلم.
وقال الوالي إن المحور الرابط بين مدينتي القدية وتجكجة سيفك العزلة عن جزء أساسي من المنطقة ويربط شمال البلاد بجنوبها، مطالبا بضرورة إنعكاس الأشغال إيجابيا على الساكنة المحلية من خلال تشغيل اليد العاملة.
وكان ولد الغزواني قد وضع نهاية نوفمبر الماضي، حجر الأساس للطريق الرابط بين تجگجة وبومديد والشبكة الحضرية في مدينة تجگجة، وإنجاز الجزء المتبقي من طريق تجكجة كيفة سيلبابي غابو، البالغ طوله 156كلم.
وبلغت تكلفة مشروع طريق تجكجة- بومديد 4 مليارات و44 مليون أوقية جديدة ، ومن المقرر تنفيذه خلال فترة زمنية قدرها 30 شهرا.
وسيفك المشروع العزلة عن عدة تجمعات سكنية من بينها دخلت مري، النكعه، عرك آشكوط، وأدروم آشواليل، إضافة إلى التاشوط الصفره ومكسم بن عامر.
ويقول المشرفون على المشروع إن هذا المقطع الطرقي سيربط أقصى شمال البلاد (مدينة أزويرات) بجنوبها (مدينة غابو)، مما سيمكن من حل مشكل التنقل بين شمال البلاد وجنوبها.