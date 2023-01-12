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الأمم المتحدة: السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرا على الإطلاق

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرا على الإطلاق رغم تواصل ظاهرة “إل نينيا” التي لها تأثير بارد على أنماط المناخ.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أن “السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرا على الاطلاق في العالم بسبب ارتفاع متواصل في ترك ز غازات الدفيئة وتراكم الحر “.

وكان العام 2016 أكثر السنوات حرا على الإطلاق تلاه عاما 2019 و2020.

وكان العام الماضي السنة الثامنة على التوالي التي يكون فيها معدل الحرارة العالمية أعلى بدرجة مئوية على الأقل من مستويات ما قبل الثورة الصناعية والمسج لة بين 1850 و1900.

ونص اتفاق باريس للمناخ الذي أبرمته الغالبية العظمى لدول العالم في 2015، على حصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية.

إلا أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت الخميس من أن “احتمال تجاوز مستوى 1,5 درجة مئوية موقتا …يزداد مع الوقت”.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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