موريتانيا.. المؤتمر الأفريقي للسلم يحدد موعد ملتقاه الدولي

أعلن المؤتمر الإفريقي السلم، في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن النسخة الثالثة من ملتقاه الدولي ستنعقد أيام 17-18-19 من شهر يناير الجاري.

وقال المنظمون للملتقى، إن هذه النسخة ستنظم تحت شعار “ادخلوا في السلم كافة“، وذلك بالتزامن مع إعلان نواكشوط عاصمة للثقافة فيالعالم الإسلامي لسنة 2023.

وأضاف المنظمون، أن المؤتمر سيستحضر الأهمية البالغة لتكاتف جهود علماء القارة في مواجهة تيارات “الغلو” “العنف” و “مواكبة جهودالحكومات في إنشاء جبهة فكرية للدفاع عن الأوطان ببثّ الطمأنينة في النفوس، و إخماد نيران الحروب التي أججتها بعض المظلوميات والنزاعات و الأحقاد“.

و سيشهد الملتقى الدولي الثالث هذه السنة مشاركة بعض رؤساء و ممثلي الحكومات في إفريقيا وأبرز قادة الشأن الديني وكبار العلماء والدعاة و القيادات الشبابية في القارة.