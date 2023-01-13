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الساحل

مالي..مقتل 14 جنديا إثر اشتباكات مع القاعدة

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات

مقتل 14 جنديا من الجيش المالي وأصيب 11 آخرين، إثر اشتباكات مع مسلحين ينتمون لتنظيم “القاعدة”، وسط البلاد.

وأعلن الجيش المالي في بيان، مساء الخميس، مقتل 14 جنديا، على خلفية المواجهات المسلحة مع عناصر من القاعدة، الأربعاء، حسبما نقل موقع “أيه باماكو” المحلي.

وأضاف الجيش في بيانه أن المواجهات أسفرت أيضا عن “تحييد 31 إرهابيا”.

وأشار الجيش المالي إلى أن الاشتباكات وقعت على خلفية هجومين منفصلين ضد في منطقتة موبتي، وسط البلاد.

وتنشط في مالي ومنطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات المسلحة، بينها فرع “القاعدة ببلاد المغرب”، حيث تشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات

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