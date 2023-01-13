السنغال.. منع النقل العمومي ليلًا للحد من حوادث السير

منعت الحكومة السنغالية، بموجب مرسوم وزاري مشترك، تحرك وسائل النقل العمومي بين المدن، بين الساعة الحادية عشر ليلا والخامسة صباحا.

وصدر هذا المرسوم عن وزيري الداخلية، أنطوان فيليكس ديوم، والنقل البري، أمادو منصور فاي، عقب اجتماع للمجلس الوزاري حول السلامة الطرقية.

وانعقد الاجتماع الوزاري إثر حادث سير مأساوي يوم الأحد الماضي بمنطقة كافرين الواقعة في وسط البلاد.

وينص المرسوم على أنه “خلال ساعات منع تنقل وسائل النقل الحضري بين المدن، يحظر أيضا الوقوف والتوقف على المحاور الطرقية”.

وأوضح المرسوم أن “المركبات المعنية بإمكانها فقط التوقف في المحطات الطرقية، أو في المرائب المخصصة لهذا الغرض”.

وأضاف أن المحطات الطرقية الحضرية العمومية والخصوصية تفتح للنقل العمومي، ابتداء من الساعة الخامسة صباحا وإلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وخلال الاجتماع الوزاري المشترك، الذي انعقد يوم الاثنين الماضي في دكار، تم اتخاذ 22 إجراء للحد من حوادث السير في السنيغال، إثر اصطدام بين حافلتين للركاب خلف 41 قتيلا وعدة جرحى.