مؤسسة محمد السادس تنظم بنواكشوط مسابقة لحفظ القرآن الكريم

أطلقت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع موريتانيا، الدورة الرابعة لمسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، لاختيار المرشحين الذين سيشاركون في نهائي دورة 2023 الرابعة لمسابقة حفظ القرآن الكريم شهر رمضان المقبل.

وقال محمد نجيب بينبين، خبير مكلف بمهمة بمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، إن هذه المسابقة، يتبارى فيها بموريتانيا نحو 104 مقرئ، سيتم من بينهم اختيار قراء للمشاركة إلى جانب قراء آخرين من مختلف الدول الإفريقية في الدورة المقبلة من مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

وأضاف أن هؤلاء يتبارون بفرع المؤسسة بنواكشوط، على الفروع الثلاثة المكونة للمسابقة، وهي التلاوة حسب قراءة ورش عن نافع، وحفظ القرآن الكريم كاملا مع التلاوة حسب القراءة، ثم التجويد مع حفظ خمسة أحزاب على الأقل.

وأبرز أن الهدف من هذه المسابقة، يتأسس على العناية بكتاب الله حفظا وتجويدا، وتعزيز ربط الشباب الإفريقي بالقرآن الكريم، والتشجيع على إتقان حفظه مع حسن الأداء ومراعاة قواعد التجويد.

وتشرف على اختيار المتأهلين على مستوى موريتانيا لهذه المسابقة الإفريقية، لجنة مكونة من أربعة حكام لهم دراية كبيرة في هذا المجال و بعلوم القرآن والقراءات.

وقالت الهيئة إن اختيار المتأهلين يتم وفق معايير مضبوطة وصارمة، منها الحفظ الكامل لكتاب الله، بالنسبة لرواية ورش عن نافع، مع الترتيل ومراعاة قواعد التجويد والأحكام وحسن الصوت والأداء.

تجدر الإشارة إلى أن فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بموريتانيا يترأسه العلامة الشيخ محمد المختار ولد اباه.