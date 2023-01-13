هبة من الإمارات.. هذه مواصفات طائرة الرئاسة الموريتانية

اقتنت الحكومة الموريتانية طائرة رئاسية خاصة من طراز بوينغ للأعمال، بمبلغ 24,9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 900 مليون أوقية جديدة.

وبحسب مصادر “صحراء ميديا” فإن الطائرة من طراز (Boeing Bussiness Jet 737)، مجهزة بأحدث وسائل الاتصال، مع قاعة اجتماعات وجناح رئاسي خاص.

كما تمتاز الطائرة الخاصة بالقدرة على التحليق لمسافة 8500 كيلومتر دون توقف، وتتسع لاثنين وثلاثين راكبًا، بالإضافة إلى الطاقم.

وقالت المصادر إن الطائرة “سيتم شراؤها بهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلتها خصيصا لهذا الغرض”.

وكانت لجنة الصفقات في وزارة التجهيز والنقل قد أجازت صفقة شراء الطائرة يوم أمس، من شركة (Sky One FZE) التي يوجد مقرها في الإمارات.

سافرت عدة مرات في طائرات رئاسية في دول المنطقة وشعرت بأسي كوننا في موريتانيا لم نمتلك طائرة رئاسية بعد الرئيس المؤسس المختار ولد داداه الذي جعل منها احدي ادوات الدبلوماسية عبر حضوره الدائم في الاحداث الكبري الطائرة الرئاسية ليست ترفا شكرا غزواني — Abdallah mohamedi (@aloukali) January 13, 2023

وأثارت الصفقة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من انتقد حجم الصفقة وطريقة تمريرها، فيما دافع عنها آخرون بشدة.