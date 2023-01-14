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أخبار

موريتانيا.. اجتماع وزاري تحضيرا لعملية رمضان المقبل

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 40 دقيقة

ترأس الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، الجمعة، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بعمليات رمضان.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض تقييمي عن حصيلة أداء تنفيذ عملية تزويد السوق المحلية أثناء موسم رمضان الماضي بالمواد الأساسية.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد أكد الوزير الأول، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، من أجل تزويد السوق المحلية بالمنتوجات الضرورية.

وشدد على ضرورة أن تكون المواد الاستهلاكية ذات جودة عالية، وتناسب القدرة الشرائية للمواطن، انطلاقا من الأهداف الواردة في برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاافت أن ولد بلال ألزم، الوزراء بالاعداد الجيد لهذه العمليات، من أجل تحسين محتوى السلة الغذائية لعملية رمضان لهذه السنة، بإدراج مكونتي الخضروات واللحوم، في برنامج هذه السنة، ودعم المنتوج المحلي الوطني.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 40 دقيقة

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