نواكشوط.. مسابقة قرآنية تقيمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

أطلقت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة (فرع موريتانيا)، الدورة الرابعة لمسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

وأكد السيد محمد نجيب بينبين، خبير مكلف بمهمة بمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أن هذه المسابقة، التي تدخل فى إطار مرحلة الانتقاء القبلي للمرشحين الذين سيشاركون في نهائي دورة 2023 الرابعة لمسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي ستنظم خلال شهر رمضان الأبرك على المستوى الإفريقي، يتبارى فيها بموريتانيا نحو 104 مقرئ.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هؤلاء يتبارون بفرع المؤسسة بنواكشوط، على الفروع الثلاثة المكونة للمسابقة، وهي التلاوة حسب قراءة ورش عن نافع، وحفظ القرآن الكريم كاملا مع التلاوة حسب القراءة ثم التجويد مع حفظ خمسة أحزاب على الأقل.

وأبرز أن الهدف من هذه المسابقة يتأسس على العناية بكتاب الله حفظا وتجويدا، وتعزيز ربط الشباب الإفريقي بالقرآن الكريم، والتشجيع على إتقان حفظه مع حسن الأداء ومراعاة قواعد التجويد.

وتشرف على اختيار المتأهلين على مستوى موريتانيا لهذه المسابقة الإفريقية، لجنة مكونة من أربعة أشخاص لهم دراية كبيرة في هذا المجال و بعلوم القرآن والقراءات، على حد تعبير بينبين.

ويتم اختيار المتأهلين وفق معايير مضبوطة وصارمة منها الحفظ الكامل لكتاب الله، بالنسبة لرواية ورش عن نافع، مع الترتيل ومراعاة قواعد التجويد والأحكام وحسن الصوت والأداء.

تجدر الإشارة إلى أن فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بموريتانيا يترأسه العلامة الشيخ محمد المختار ولد اباه.