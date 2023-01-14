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صوملك تعتذر عن انقطاع الكهرباء في العاصمة وتشرح أسبابه

صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 دقائق

اعتذرت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) إثر انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة نواكشوط، ليل الجمعة/السبت، بسبب ما قالت إنه حريق في خلية جهد متوسط.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها تعتذر عن “انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته أجزاء واسعة من العاصمة نواكشوط مساء اليوم السبت 14 يناير 2023 ابتداء من الساعة التاسعة”.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع كان سببه “نشوب حريق في وحدة خلايا الجهد المتوسط المحاذية لمحطة نواكشوط المزدوجة”.

وأضافت أن الحريق “تطلب التوقيف الكامل لهذه المحطة تطبيقا لتعليمات السلامة”.

وخلصت إلى أنها أعادت تشغيل المحطة “بعد السيطرة التامة على الحريق، والتدقيق في كافة مكوناتها وجاهزيتها”، وفق نص البيان.

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صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 دقائق

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