الإعلان عن الفائزين بجائرة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة

أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة والتي شملت مجالات المسرح والسينما والموسيقى والفن التشكيلي.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة رئيس الجمهورية في مجال المسرح لفرقة رواد المسرح عن عرضهم “زمن يأكله الماء”، فيما فاز بجائزة الفن التشكيلي عباس سليمان صو، عن لوحته “المحظرة”.

أما جائزة السينما فقد ذهب مناصفة بين فلمي “كافيا” لمخرجه الخليفة سي، و”ذاكرة الشرق” لمخرجه محمد المصطفي ولد البان، فيما فاز بالجائزة الخاصة بالموسيقى الفنان مراد ولد أحمد زيدان.

وأطلقت وزارة الثقافة في الموريتانية شهر نوفمبر الماضي، النسخة الأولى من جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة، الموجهة لتشجيع المسرح والفن التشكيلي والسينما والموسيقى. وأعلنت الوزارة أن الجائزة تسعى إلى “تشجيع الإبداع، وتقوية روح التنافس، وتطوير الفنون الجميلة”، وهي مفتوحة أمام المواطنين الموريتانيين فقط.