وضع حجر الأساس للطريق الرابط بين بلدية النباغية وطريق الأمل

وضع وزير التجهيز والنقل في الحكومة الموريتانية، الناني ولد أشروقه، اليوم السبت، الحجر الأساس لتشييد الطريق الرابط بين بلدية النباغية بولاية ترارزة و طريق الأمل.

ومن المتوقع بحسب ما أعلن عنه أن يساهم هذا الطريق، في فك العزلة عن 47 قرية، تقطنها مايقارب 35 ألف نسمة.

وتعهد وزير التجهيز والنقل خلال وضع الحجر الأساس، بتشييد طرق إضافية تربط بين مدينتي بتلميت واركيز، معبرا عن شكره لسكان المنطقة لتوافدهم لحضور وضع الحجر الأساس لهذا الطريق.

من جهته قال عمدة بلدية النباغية محمد الأمين ولد إدي، إن هذه البنية التحتية الحيوية تدخل ضمن برنامج تعهداتي الذي تعهد به الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في الشق المتعلق ببناء بنى تحتية لائقة وقادرة على الاستدامة من أجل فك العزلة عن جميع أنحاء الوطن؛ حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه بالأمس القريب عانت هذه القرية، من أزمة شح مياه حادة، كان لها تأثير بالغ على الصحة العمومية والحياة اليومية للسكان، فأوفدت الحكومة بطريقة استعجالية فرقا فنية متخصصة في البحث عن منبع للماء يكون صالحا للشرب وتم فيه حفر بئرين ارتوازيتين و استجلاب الماء العذب للقرية .

ونبه ولد إدي لقيمة الطريق التنموية البارزة، حيث يمتد في مساره من طريق الأمل شمالاً إلى طريق الركيز وروصو جنوبا، وهي المناطق التي لاتخفى أهميتها الاقتصادية بالنسبة للمنطقة والبلد كذلك ، وفق تعبيره.

من طرفه قال مدير أشغال البنى التحتية بوزارة التجهيز والنقل وون أوسمان إن وضع حجر الأساس لطريق النباغية يعد مواصلة لسير قاطرة تعهدات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عبر محطات العمران والتشييد واحتفاء وتخليدا لعيد الاستقلال المجيد في عهد الإنصاف ومحاربة كل أشكال الغبن، وفق تعبيره.

وأوضح أن إجمالي ما يتولى القطاع إنجازه اليوم ما يناهز 1460 من الطرق المعبدة منها 50 كلم شبكات طرق حضرية في سبع مدن من المدن الداخلية لأول مرة تزامنا في تاريخ البلاد تنفيذا لبرنامج تعهداتي الموسع .

وقال أوسمان إن الفرح اليوم يتجدد في قلعة العلم ودوحة الإشعاع (مدينة النباغية) بإنشاء طريق يفك العزلة عنها وعن القرى المجاورة لها بتكلفة مادية تناهز 407 مليون أوقية جديدة وتستغرق مدة إنجازها سنة واحدة وستتولى شركة Bis-TP أشغال المشروع بمراقبة من المختبر الوطني للأشغال العمومية وإشراف من إدارة أشغال البنى التحتية لوزارة التجهيز والنقل.