على هامش إكسبو الحج 2023.. توقيع اتفاق سعودي – موريتاني

وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، اتفاقية مع موريتانيا حول ترتيبات موسم الحج المقبل، وذلك على غرار اتفاقيات وقعت مع العديد من الدول، على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2023).

وجرى توقيع الاتفاقية من طرف وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب.

وتدخل الاتفاقية ضمن الإجراءات التطويرية التي قررت السلطات السعودية القيام بها من أجل تحسين تجربة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة والزيارة.

وتضمنت الاتفاقية الجديدة الحصة المخصصة، ومنافذ ووسائل القدوم والمغادرة، وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم من لحظة الاستعداد لرحلة العمر وحتى مغادرة المملكة العربية السعودية.

وكان وفد موريتاني قد شارك في إكسبو الحج 2023، الذي يُعدُّ أكبر تجمع وفعالية متعلقة بالحج والعمرة، حين جمع أكثر من 57 دولة، وأكثر من 70 متحدث وخبير، وبمشاركة 200 شركة متخصصة في قطاع الحج والعمرة، وبحضور أكثر من 60 ألف زائر للمعرض.

وشكل المعرض فرصة لتبادل الرؤى والأفكار والابتكارات والتجارب، على مدى أربعة أيام أقيمت فيها أربعين ورشة عمل، إضافة إلى تسع جلسات رئيسية، ناقشت موضوعات عدة تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتوظيف الحلول الرقمية، والعمل على بناء منظومة متكاملة ومستدامة لتطوير وتعزيز الخدمات المقدمة، وتُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي كل هذه الجهود في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، والعمل على إثراء تجربتهم على جميع الأصعدة اللوجستية، والأمنية، والتقنية، وكذلك الثقافية والمعرفية، وذلك عبر برنامج ضيوف الرحمن وتظافر جهود القطاعات الحكومية كافة، والقطاع الخاص ورواد الأعمال والشركاء من أنحاء العالم.