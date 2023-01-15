تسجيل مخالفات على 30% من المنشآت الصيدلية بموريتانيا

أعلنت مفتشية الصيدلة بالمفتشة العامة للصحة، أنها أنجزت خلال العام المنصرم 1256عملية تفتيش في القطاع الصيدلي الخصوصي على عموم التراب الموريتاني؛ المكون من 1030 منشأة، سجلت خلالها 437 مخالفة في 346 منشأة صيدلية. وقالت المفتشية إنها سجلت خلال العام المنصرم، أن عدد المخالفات المسجل يمثل نسبة 33% من مجموع هذه المنشآت في موريتانيا. وأضافت أنها سجلت اختفاء 30 منشأة صيدلية خلال العام الماضي، فيما لم تسجل أي مخالفة على 707 منشأة صيدلية أخرى.

وجاءت المخالفات المسجلة على النحو التالي بحسب ما أعلنت المفتشية:

• 49 مخالفة متعلقة بوجود أدوية منتهية الصلاحية وقد تم سحب الأدوية وإغلاق المنشأة 20 يوما (تم تشديد العقوبة لتصل 20 يوما ابتداء من فاتح نوفمبر 2022)؛

• 138 مخالفة متعلقة بعدم كتابة الأسعار أو زيادتها وقد تم إغلاق المنشأة 3 أيام؛ و 141 مخالفة متعلقة بغياب المسؤول الفني؛ وقد تم إغلاق المنشأة حتى اكتتاب مسؤول فني وتوقيع عقد عمل شرعي معه.

• 54 مخالفات متعلقة بوجود أدوية مجهولة المصدر؛ وقد تم سحب الأدوية وإغلاق 53 من هذه المنشآت 10 أيام بسبب المخالفة لأول مرة، وإغلاق واحدة شهرا بسبب المخالفة للمرة الثانية.

• 20 مخالفة بسبب عدم صلاحية الرخصة؛ وقد تم إغلاق المنشأة، و 30 مخالفة بسبب عدم احترام المسافة القانونية؛ وقد تم إغلاق المنشأة حتى تلبية شرط احترام المسافة

• 5 مخالفة بسبب عدم ملاءمة المحل لشروط التخزين؛ وقد تم إغلاق المنشأة حتى يتم توفير الشروط المطلوبة.