الشرطة النيجيرية تحرر 12 شخصا احتجزوا في محطة قطار

أعلنت السلطات النيجيرية، أن قوات الأمن حر رت اليوم الأحد 12 شخصا احتجزهم مسلحون منذ الأسبوع الماضي في محطة قطار في جنوب البلاد.

وتعرض عشرات الأشخاص للاحتجاز منذ السابع من يناير الجاري أثناء انتظارهم القطار الرابط بين ولاية إيدو ومدينة واري.

وقال المسؤول الإعلامي بولاية إيدو كريس أوسا نيهيكاري “حرر فريق من عدة وحدات 12 من الضحايا الـ14 الذين كانوا محتجزين رهائن أثناء الهجوم على محطة إيغويبن”.

وأكد نيهيكاري والمتحدث باسم الشرطة شيدي نوابوزور، أن المسلحين مالا يزالون يحتجزون اثنين من الرهائن.

وأوضح نيهيكاري “تم اعتقال بعضهم خلال العملية”، مضيفا أن “عددا منهم تمكن من الفرار مع اثنين من الرهائن والسلطات “تبذل قصارى جهدها لتحريرهما حسب تعبيره.

وعمليات الخطف لطلب فدية شائعة في نيجيريا، لا سيما في الولايات الشمالية الغربية والوسطى من أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.