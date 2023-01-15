«الكاف» يحقق في «الانتهاكات السياسية» التي واكبت «الشان»

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أنها “ستفتح تحقيقا لمعرفة مدي انتهاك التصريحات السياسية والأحداث التي عرفها حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، للأنظمة واللوائح المعمول بها داخل كل من الاتحادين الدولي والإفريقي للعبة.

وذكرت الهيئة القارية الكروية في بيان على موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، أنها أخذت علما ببعض التصريحات السياسية التي تم الادلاء بها خلال حفل افتتاح هذه البطولة، مشددة على أنها ستفتح تحقيقا في الموضوع لتحديد مدى انتهاك هذه السلوكات للوائح وأنظمة الفيفا والكاف.

وتابع البيان أنه بمقتضى الأنظمة واللوائح المعمول بها سواء في الكونفدرالية الافريقية أو في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه يتعين على الكاف أن تنأى بنفسها عن الخوض في الامور السياسية وأن تظل محايدة بخصوص القضايا ذات الطبيعة السياسية.

وشددت الكاف على أن هذه التصريحات السياسية لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن مواقفها ولا تعكس لا وجهة نظرها ولا رأيها باعتبارها هيئة محايدة سياسيا.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد نددت بالممارسات التي وصفتها بـ”الدنيئة والمناورات السخيفة”، التي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، وراسلت الكاف لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم.