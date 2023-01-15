مقتل أربعة من عناصر الدرك خلال هجوم غربي مالي

قتل أربعة من عناصر الدرك، وأ صيب ثلاثة آخرون اليوم الأحد، في كمين في غرب مالي، حسبما أعلنت قيادة أركان الدرك المالية.

وقال الدرك إن المهاجمين أحرقوا آليتان واستولوا على مركبتين أخريين عليهما رشاشات، خلال الهجوم في كوالا، وقتل مهاجمان واعتقل آخرون.

ولم تحدد قيادة الدرك الجهة التي نفذت الهجوم. وتستهدف المجموعات المسلحةعادة الدرك والجيش والقوات الأجنبية وكل ما يمث ل الدولة.

وتشهد مالي منذ 2012 انتشار حركات مسلحة وأزمة متعددة الأبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية. بدأت حينها حركات تمردا انفصاليا، بموازاة أعمال عنف دامية في الشمال امتدت إلى النيجر وبوركينا فاسو.