«تواصل» يحذر من «هجرة العقول الشابة» ويحمل النظام المسؤولية

حذر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، المعارض في موريتانيا، من ما وصفها بـ”هجرة العقول الشبابية المهمة بفعل السياسات المتبعة من قبل الحكومة”.

وحمل الحزب الممثل في البرلمان، النظام الحاكم في البلاد، مسؤولية المخاطر التي يتعرض لها الشباب في طريقهم للهجرة هروبا من الواقع البائس، حسب تعبيره.

جاءت تحذيرات الحزب خلال اجتماع المجلس الشبابي للمنظمة الشبابية للإصلاح والتنمية الأحد بنواكشوط في دورته الثالثة العادية.

ودعا الحزب خلال الاجتماع الشباب الموريتاني إلى “رص الصفوف وفرض المكانة اللائقة بهه، كفئة عمرية تمثل غالبية سكان البلد”؛ معتبرا أنه “أساس لكل نهضة و تقدم”.