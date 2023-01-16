بطولة «الشان».. موريتانيا معفية من هذه الجولة

تستمر اليوم الإثنين، منافسات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” الجزائر 2022، بإجراء مواجهات الجولة الأولى للمجموعتين، الرابعة والخامسة.

ففي المجموعة الرابعة سيتواجه المنتخب المالي ضد أنغولا بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين، بملعب ميلود هدفي، فيما سيكون المنتخب الموريتاني معفيا من هذه الجولة، بسبب وجود 3 منتخبات في هذه المجموعة.

وفي المجموعة الخامسة، يلتقي المنتخب الكاميروني نظيره المنتخب الكونغولي مساء اليوم على أرية ملعب ميلود هدفي، وسيكون المنتخب النيجري معفيا من هذه الجولة.

وكان المنتخب الموريتاني فاز على نظيره من النيجر، وديا في ختام تحضيراتهما للبطولة الافريقية للأمم لكرة القدم للاعبين المحليين (شان-2022) بتونس، قبل التنقل إلى وهران للمشاركة في النسخة السابعة التي تستضيفها الجزائر منذ يوم الجمعة الماضي وتستمر إلى غاية الرابع فبراير المقبل.

وتقابل الفريقان في آخر لقاء تحضيري لهما قبل الدخول في المنافسة الرسمية، حيث انتهت المواجهة، التي أقيمت بمدينة طبرقة، بفوز الموريتانيين بهدفين نظيفين سجلهما كل من حميه الطنجي في الدقيقة ال19 والقائد بسام في الدقيقة ال21. ويعد هذا الفوز الثاني لمنتخب موريتانيا خلال معسكره بتونس، حيث سبق له وأن تغلب وديا أيضا على منتخب كوت ديفوار بثلاثية نظيفة، مlا يوحي بجدية استعداداته لموعد الجزائر. ويقابل أشبال المدرب أمير عبدو خلال الموعد القاري كلا من أنغولا (20 يناير) ومالي (24 يناير) لحساب المجموعة الرابعة، فيما يواجه منتخب النيجر نظيريه الكونغولي (20 يناير) والكاميروني (24 يناير) لحساب المجموعة الخامسة. وتقام مباريات المجموعتين، التي تنطلق اليوم الاثنين، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، فيما خصص الميدانين الملحقين 1 و2 لذات الملعب لتدريبات الفريقين الموريتاني والنيجري خلال فعاليات الدور الأول. يذكر أن ملعب “ميلود هدفي” يحتضن أيضا لقاء عن الدور ربع النهائي وآخر عن نصف النهائي إضافة إلى المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث التي ستقام يوم الثالث فبراير، أي قبل 24 ساعة عن اللقاء النهائي بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة).