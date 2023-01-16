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أخبار

وفاة 4 أشخاص في حادث سير بمدينة نواذيبو

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 30 دقيقة
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، وأصيب شخص آخر بجروح متفاوتة الخطور، في حادث سير بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا.

وحسب ما أفاد مراسل صحراء ميديا، نقلا عن مصادر محلية، فإن وضعية المصاب توصف بـ”الحرجة”، بعد تعرضه لإصابات بالغة في أنجاء مختلفة من الجسم.

وأكدت المصادر،  أن اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص على الفور، فيما لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة بعد نقله للمستشفى.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو، قالوا إنها تعود للحادث، الذي وقع فجر اليوم الاثنين، عند مدخل المدينة الشاطئية.

وقال الناشطون إن ثلاث فتيات كانوا داخل السيارة، فارقوا الحياة على الفور في مكان الحادث، فيما تم نقل مصابين آخرين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 30 دقيقة

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