مصرع 19 شخصا في حادث سير شمال السينغال

لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم، في حادث سير وقع، ليل السبت/ الأحد، في منطقة ساكال، ضواحي إقليم لوغا، الواقع في شمال السنغال.

وأفادت وكالة الأنباء السنغالية أن الحادث، وقع نتيجة اصطدام بين شاحنة، وحافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطنية رقم 2.

ويأتي الحادث بعد أسبوع على مقتل 42 شخصا في حادث مماثل منطقة سيكيلو، بالقرب من كافرين (وسط البلاد).

وكانت الحكومة السنيغالية، قد أعلنت عن سلسلة من الإجراءات، في أعقاب هذا الحادث ، الذي صنف على أنه الأخطر الذي تعرفه البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ومن بين تلك الإجراءات حظر حركة النقل العمومي للأشخاص بين المدن من الساعة ال11 مساء إلى غاية ال5 صباحا (بالتوقيت المحلي).

وتفيد الإحصائيات الرسمية أن حوادث السير تخلف 700 قتيل سنويا في السنغال .