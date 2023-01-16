بوركينا فاسو.. تواصل البحث للعثور على حوالي خمسين امرأة مختطفة

يتواصل البحث في بوركينا فاسو للعثور على حوالي خمسين امرأة تعرضن للاختطاف يومي الخميس والجمعة الماضيين شمال البلاد على يد متطرفين مفترضين، حسبما ما أفاد به حاكم منطقة الساحل في بيان اليوم الاثنين.

وقال المقدم رودولف سورغو إنه “بمجرد الإبلاغ عن فقداهن، تم الشروع في عمليات البحث للعثور على جميع هؤلاء الضحايا الأبرياء”.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني قوله إنه “تمت تعبئة كافة الوسائل برا وجوا للعثور على هؤلاء النساء”، مضيفا أن “طائرات تحلق فوق المنطقة لرصد أي تحرك مشبوه”.

وأوضح سورغو أن حوالي خمسين امرأة تعرضن للاختطاف يومي الخميس والجمعة على يد متطرفين مفترضين في بلدتين شمال وغرب منطقة أربيندا (شمال).

وأضاف أنه “بينما خرجت هؤلاء النساء بحثا عن ثمار برية، استهدفهن مسلحون ظلما”.

وقال ضابط كبير مقرب من الأركان العامة إن “هذه أول عملية اختطاف جماعية منذ بداية الأزمة الأمنية وسيتعين تدبير هذا الوضع بشكل جيد لتجنب أي مأساة أو عود”.

وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيما نصفها الشمالي، منذ عام 2015 هجمات متزايدة من قبل جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”الدولة الإسلامية” خلفت آلاف القتلى ومليوني نازح على الأقل.