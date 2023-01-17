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أخبارافريقيا

نواكشوط تحتضن النسخة الثالثة من مؤتمر السلام الإفريقي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
عبد الله بن بيه ـ مـنتدى تـعزیـز السـلم فـي الـمجتمعات المسـلمة

ينطلق اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، تحت عنوان “ادخلوا في السلم كافة”، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة وفود من عدة دول إفريقية.

و يحضر المؤتمر رؤساء و قادة أفارقة على رأسهم الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، و رئيس نيجيريا محمد بخاري، و بحضور مئات العلماء و المفكرين، و رؤساء الجامعات، و المنظمات الدولية، و رؤساء الاتحادات الشبابية، و الفاعلات في المجال النسوي في القارة.

وتشهد النسخة الحالية من الملتقى استحداث قمة للشباب، ستكون ـ حسب القائمين على المؤتمر ـ  فرصة لطرح قضايا الشباب الإفريقي و المشاكل التي يعاني منها، و التي تدفع بكثير منهم نحو المجهول، و تجعلهم فريسة لتجار الحروب و أرباب الغلو و التطرف و الفكر العنيف.
وسيعمل المؤتمر على تقديم معالجات فكرية و استراتيجيات اقتصادية و اجتماعية، يتم تحويلها لاحقا إلى جدول أعمال معتمد على أعلى مستويات صنع القرار.

ستغطي جلسات المنتدى مجموعة متنوعة من الموضوعات وورش العمل أهمها:

1- “جغرافيا الأزمات في القارة الإفريقية”.

2- “الحوار والمصالحة”.

3- “تصحيح وترشيد المفاهيم المتعلقة بتعزيز السلام”.

4- “الدولة وتعزيز السلام”.

5- ورشة عمل حول “دور المؤسسات التعليمية في تعزيز السلام في القارة”.

6- ورشة عمل حول “التنمية والسلام”.

7- ورشة عمل حول “الهجرة غير الشرعية.. مأساة متكررة ونُهج إنسانية

8- ورشة عمل الشباب – ضمن قمة الشباب والسلام.

9- ورشة عمل حول “المرأة ودورها في تعزيز السلام”.

10- ورشة عمل حول “السلام في التراث الإفريقي”

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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