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أخباررياضة

المنتخب الموريتاني ينهي معسكره التحضيري لـ«الشان»

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 دقائق
مدرب المنتخب مع رئيس الاتحادية

اختتم المنتخب الموريتاني للاعبين للمحليين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تحضيراته بمدينة طبرقة بتونس، استعدادا للمشاركة في بطولة امم افريقيا (شان) بالجزائر ومن المقرر سفرهم اليوم إلى مدينة وهران .

ويفتتح منتخب موريتانيا للمحليين مشاركته في بطولة الـ”شان” يوم 20 يناير الجاري بملاقاة منتخب انغولا، بملعب ميلود هدفي بوهران، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخب مالي.

وكان منتخب “المرابطون” للمحليين فاز 2-0 على منتخب النيجر يوم السبت في آخر مباراة ودية تحضيرية لبطولة الشان الجزائر 2022، وسجل هدفي المباراة كل من حميه الطنجي في الدقيقة 19 والقائد بسام في الدقيقة 21.

وسيغيب مدافع المنتخب الوطني الموريتاني للمحليين يحيى دلاهي عن نهائيات بطولة أفريقيا للأمم لللاعبين المحليين – الجزائر 2022، بسبب إصابته على مستوى العضلات الضامة للفخذين.

وخرج دلاهي من المجموعة يوم الاثنين ليباشر العلاج في تونس العاصمة، وقد قرر مدرب منتخب موريتانيا أمير عبدو، عدم استدعاء لاعب جديد، والاكتفاء بقائمته الحالية من 24 لاعبا لخوض نهائيات البطولة.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 دقائق

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