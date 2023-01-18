الإيكواس تعتمد سفير موريتانيا بنيجيريا ممثلا لبلاده لدى المجموعة

قدم آميدي كامرا سفير موريتانيا المعتمد لدى جمهورية نيجيريا الفدرالية، بالعاصمة ابوجا، أوراق انتدابه لرئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» عمر علي توري، بصفته ممثلا دائما لموريتانيا لدى المجموعة.

والتقى رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالسفير الموريتاني، بعد تقديم أوراقه، تطرقا خلاله للتعاون بين الجانبين، كما وجه خلاله علي توري التحية، للحكومة الموريتانية.

وأشاد رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالعلاقات التي تجمع بين مجموعته وموريتانيا، واصفا إياها “بالنموذجية”.