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لقاء يبحث استعدادات موريتانيا لاستقبال وزراء خارجية التعاون الإسلامي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

التقى معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في العاصمة نواكشوط، وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق.

وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر انعقادها في نواكشوط يومي 16 و 17 مارس 2023.
وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال المنظمة، وخاصة القضية الفلسطينية والوضع في أفغانستان.

وشددا الجانبان على ضرورة بذل قصارى الجهود للإسهام في مواجهة التحديات التي تواجه بعض الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة منها دول منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.

وأشاد الأمين العام بالدعم الثابت الذي تقدمه موريتانيا لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتقدم المحرز في الاستعدادات لتنظيم الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، معرباً عن شكره للسلطات الموريتانية على انخراطها بتسخير كل الإمكانات لضمان إنجاح المؤتمر.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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