bimbankmauritanie
chinguitel

chinguitel
اقتصاد

موريتانيا.. أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 0.3٪؜ في ديسمبر

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

قالت الوكالة الوطنية للإحصاء، والتحليل الديموغرافي، والاقتصادي، إن أسعار المنتجات الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 0.3 ٪؜ في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر الماضي.

وأوضحت الوكالة في النشرة الشهرية للمؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك، أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى التراجع في الأسعار المسجل على مستوى أسعارالأسماكوالفواكهواللحموالخبزوالحبوبواللبنوالجبن“.

فيما تواصل ارتفاع التضخم في شهر ديسمبر ليصل إلى مستوى 9،6 بعد أن كان 9،1 خلال شهر نوفمبر و8،5 خلال شهر اكتوبر.

وبخصوص التضخم حسب مصدر المنتجات، فقد وصل التضخم المستورد إلى 10،7٪؜ حسب التغير على مستوى الاثنا عشر شهرا الأخيرةوإلى 11،1٪؜ حسب الانزلاق السنوي.

وبحسب الوكالة الوطنية للإحصاء، فإن ارتفاع التضخم يعود أساسا إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، والسكن، والماء،والكهرباء، والأثاث.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

مقالات ذات صلة

موريتانيا تصبح العضو 106 في البنك الآسيوي للاستثمار

منذ أسبوع واحد

خلال عامين.. قطاع المعادن يوفر لموريتانيا 320 مليار أوقية

منذ أسبوعين

البرلمان الموريتاني يستعد لنقاش مشروع ميزانية 2023

منذ 3 أسابيع

موريتانيا.. 10 مليارات دولار لتمويل 400 مشروع تنموي

منذ 4 أسابيع
زر الذهاب إلى الأعلى