موريتانيا.. أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 0.3٪؜ في ديسمبر

قالت الوكالة الوطنية للإحصاء، والتحليل الديموغرافي، والاقتصادي، إن أسعار المنتجات الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 0.3 ٪؜ في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر الماضي.

وأوضحت الوكالة في النشرة الشهرية للمؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك، أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى التراجع في الأسعار المسجل على مستوى أسعار “الأسماك” و“الفواكه” و“اللحم” و“الخبز” والحبوب” و“اللبن” و“الجبن“.

فيما تواصل ارتفاع التضخم في شهر ديسمبر ليصل إلى مستوى 9،6 بعد أن كان 9،1 خلال شهر نوفمبر و8،5 خلال شهر اكتوبر.

وبخصوص التضخم حسب مصدر المنتجات، فقد وصل التضخم المستورد إلى 10،7٪؜ حسب التغير على مستوى الاثنا عشر شهرا الأخيرةوإلى 11،1٪؜ حسب الانزلاق السنوي.

وبحسب الوكالة الوطنية للإحصاء، فإن ارتفاع التضخم يعود أساسا إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، والسكن، والماء،والكهرباء، والأثاث.