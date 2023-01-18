وزير: الإصلاحات الاقتصادية مكنت من السيطرة على الديون

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة الموريتانية مكنت من السيطرة على ديون البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الوزير مع رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية كازوشيجي نوبوتاتي، اليوم الأربعاء، في طوكيو.

وتطرق الجانبان إلى سبل تنشيط العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا واليابان، واستعرض الوزير خلال الاجتماع الوضع الإيجابي للاقتصادالكلي والإمكانيات التي يتوفر عليها.

ودعا الوزير، رئيس المنظمة اليابانية لدعم موقف موريتانيا الهادف إلى جلب القطاع الخاص الياباني لاستكشاف الإمكانات “الهائلة” التيتوفرها موريتانيا.

بدوره، أكد رئيس منظمة التجارة الدولية اليابانية أنه سيقوم بكل ما هو ضروري لدعم التنمية في موريتانيا، حيث سينظم قريبًا لقاءات مع وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا وكذلك السفارة الموريتانية في اليابان لمناقشة الاستراتيجية التي يجب اعتمادها.