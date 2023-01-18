مسؤول أمريكي: تحسين جودة التعليم ضرورة لمواجهة الإرهاب

قال سفير الحريات الدينية بوازرة الخارجية الأمريكية رشاد حسين، إن تحسين جودة التعليم وتقوية دور العلماء والأئمة في موريتانيا “سيكون له الدور الأمثل في محاربة الإرهاب”.

المسؤول الأمريكي كان يتحدث في تصريح لـ “صحراء ميديا”، اليوم الأربعاء على هامش مشاركته في الملتقى الثالث للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم المنعقد بنواكشوط منذ أمس الثلاثاء.

وأوضح رشاد حسين أن “مشكلة التطرف لا يمكن حلها بشكل مباشر؛ وإنما عبر عدة طرق منها التعاون العسكري الذي يجمع الولايات المتحدة وموريتانيا”، وفق تعبيره.

وشدد المسؤول الأمريكي على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وأفريقيا، مشيرًا في هذا السياق إلى انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية الشهر الماضي، والتي أعلن فيها الرئيس جو بايدن استثمار 55 مليار دولار في أفريقيا.

وتعليقًا على المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، قال المسؤول الأمريكي في حديثه مع “صحراء ميديا” إنه “يجسد مثالا حيا للتعاون الذي تقوم به الولايات المتحدة مع موريتانيا وأفريقيا بشكل عام”.

وانطلق المؤتمر أمس الثلاثاء، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس نيجيريا محمدو بهاري، ورئيس منتدى أبو ظبي لتعزيز السلم الشيخ عبد الله بن بيه.

وتختتم أشغال المؤتمر غدًا الخميس، فيما تنطلق اليوم على هامشه قمة لشباب الأفريقي تترأسها السيدة الأولى مريم فاضل الداه.