بإشراف السيدة الأولى..انطلاق قمة للشباب والمرأة

انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط قمة الشباب والمرأة «صناع السلام في أفريقيا» في إطار فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم الذي افتتح أمس الثلاثاء.

وأشرفت السيدة الأولى الموريتانية مريم الداه على انطلاق فعاليات القمة التي يشارك فيها ممثلون عن الدول الأفريقية وبعض العلماء والمفكرين والباحثين وقيادات شبابية قارية.

وتسلمت السيدة الأولى خلال القمة درع النسخة الثالثة من المؤتمر «تقديرا لجهودها في مجال التنمية وتعزيز السلم» من طرف الأمين العام لمؤتمر تعزيز السلم المحفوظ ولد بيه.

من جانبها قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية صفية بنت انتهاه خلال افتتاح القمة « إن السلم و الامن يعتبران أولوية كبيرة بالنسبة للعالم بأسره وبالنسبة لمنطقتنا بشكل خاص، لما يهددها من مخاطر العنف و الغلو و التطرف».

وأضافت الوزيرة أن الجميع مطالب بالمساهمة الفعالة كل من موقعه، لإرساء قيم وثقافة السلم في المجتمعات.

وأشارت الوزيرة خلال خطابها إلى إن العلماء وقادة الرأي « هم الأكثر تأثيرا و الأجدر بحمل مسؤولية تغيير العقليات وتصحيح المسلكيات و ترشيد السلوك».