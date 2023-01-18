من بينهم رؤساء سابقون للبرلمان..ولد باية يوشح عدة شخصيات

وشح رئيس الجمعة الوطنية (البرلمان الموريتاني)، الشيخ ولد باية، اليوم الأربعاء أربع شخصيات راحلة سبق أن ترأست البرلمان الموريتاني في فترات زمنية مختلفة.

ووشح رئيس البرلمان الراحلين بميدالية الشرف (شنقيط) في البرلمان الموريتاني، و هم : سيد المختار يحي انجاي، واستلمت التكريم ابنته سكينة سيد المختار انجاي، حمود أحمدو، واستلم التكريم ابنه أحمدو حمود أحمدو، سليمان الشيخ سيديا بابا الشيخ سيديا، واستلمت التكريم ابنته أم كلثوم سليمان الشيخ سيديا، الرشيد صالح، واستلم التكريم ابنه معمر الرشيد صالح.

كما وشح رئيس البرلمان عدة شخصيات أخرى بميداليات مختلفة، جاءت كالآتي:

ميدالية الشرف للتميز:

– سيد أحمد محمد الحسن،

– بوبكر مسعود،

– محمد باب افال محمد،

– محمد الأمين الفاضل.

ميدالية الشرف للثقافة والعلوم:

– الخليل النحوي،

– مختار ساغو،

– محمد ويسات،

– سي محمد الأمين،

– منى الحضرامي السالك،

– سدوم اعلي أيده.

ميدالية الشرف لخدمة الجمعية الوطنية:

– سيد أحمد صالح،

– سيدي النمين،

– عثمان كمرا،

– أعلي الجيد،

– عبدول كيدل.