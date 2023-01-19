موريتانيا تبدأ التحضير لإحصاء ثروتها الحيوانية

بدأت وزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا، إعداد استيراتيجية للتحسيس حول بالإحصاء الوطني للثروة الحيوانية، في البلاد الذي يجري الإعداد له حاليا.

وبحث عدد من المسؤولين في الوزارة والوكالة الوطنية للإحصاء، وخبراء من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، في اجتماع مساء أمس بنواكشوط، التحضيرات الجارية لإطلاق هذا الإحصاء.