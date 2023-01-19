موريتانيا تبدأ التحضير لإحصاء ثروتها الحيوانية
بدأت وزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا، إعداد استيراتيجية للتحسيس حول بالإحصاء الوطني للثروة الحيوانية، في البلاد الذي يجري الإعداد له حاليا.
وبحث عدد من المسؤولين في الوزارة والوكالة الوطنية للإحصاء، وخبراء من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، في اجتماع مساء أمس بنواكشوط، التحضيرات الجارية لإطلاق هذا الإحصاء.
وتناول الاجتماع إعداد الاستراتيجية الخاصة بالإعلام و التحسيس لهذا الإحصاء، الذي أعلنت الوزارة المعنية أن التعليمات صدرت بضرورة تسريع خطواته.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق، “أن الإحصاء يهدف إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة عن الثروة الحيوانية، بما في ذلك عدد الرؤوس ا (غنم، بقر، إبل، حمير..) وخارطة توزعها، واليد العاملة والبنية التحتية للقطاع”.
وطالبت الوكالة الوطنية للإحصاء، باستخدام الآليات والتقنيات العلمية الحديثة، التي تمكن من الوصول إلى إحصاء شامل للثروة الحيوانية، وبأفضل المناهج العلمية المجربة في هذا المجال.
والإحصاء العام للثروة الحيوانية، مشروع قيد الإنجاز بين وزارة التنمية الحيوانية، ووزارة الشئون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، وتتولى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي التي تخضع لوصاية هذه الأخيرة تنفيذه.
وقد وقعت اتفاقيته في شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن بين الأهداف العامة للإحصاء، تزويد صناع القرار والقطاعات الحكومية والمستثمرين، بمعطيات دقيقة عن الثروة الحيوانية، من أجل التخطيط الجيد للمشاريع الهيكلية والاستثمارات في القطاع.