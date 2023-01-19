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أخباررياضة

مدرب موريتانيا: جاهزون لمباراتنا أمام أنغولا في «الشان»

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ثواني

أكد مدرب منتخب الموريتاني للاعبين المحليين “المرابطون”، أمير عبدو ، جاهزية لاعبيه للمباراة الأولى لهم في بطولة اللاعبين المحليين “الشان” الجزائر 2022، التي تجمعهم بمنخب أنغولا.

وأكد أمير عبدو في تصريحات له بالجزائر، عزم المنتخب الموريتاني الذهاب إلى أبعد حد في بطولة “الشان”.

وقال مدرب موريتانيا: “وصلنا قبل 48 ساعة عن مباراتنا الأولى في البطولة، والتي نحضر لها منذ مدة، حيث عملنا على  توفير أفضل الظروف لتحقيق النتائج المطلوبة في هذه البطولة”.

وأضاف أن المباراة ستكون صعبة، وأمام منافس قوي، مؤكدا أن صعوبة المجموعة التي تضم 3 منتخبات، تجعل أي منتخب يتعرض للخسارة في مباراة واحدة مهدد بالإقصاء.

وتحدث أمير عبدو  عن الطقس البارد في الجزائر، مؤكدا أن المنتخب حضر نفسه للتأقلم مع مثل هذه الأوضاع، وجاهز لماينتظره.

ويفتتح منتخب موريتانيا للمحليين مشاركته في بطولة الـ”شان” يوم 20 يناير الجاري بملاقاة منتخب انغولا، بملعب ميلود هدفي بوهران، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخب مالي.

 

مدرب المنتخب الموريتاني يتحدث عن جاهزية لاعبيه لمواجهة أنغولا

مدرب موريتانيا جاهزون لمباراتنا الأولى أمام أنغولا في الشان”

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ثواني

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