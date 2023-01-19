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إنشاء جامعة وتفعيل دور الشباب.. هذا ما أوصى به المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 دقائق

أصدر المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم في ختام ملتقاه الثالث، اليوم الخميس، 14 توصية مقترحة من المشاركين الذين دعوا الدول الكبرى إلى دعم جهود السلم والتنمية في أفريقيا.

وأوصى المؤتمرباعتماد الحوار كونهالوسيلة الوحيدة لحل النزاعات والصراعات في العالم بالاستناد الى قوّة المنطق لاإلى منطق القوّة“.

ودعا إلى تعزيزُ وتفعيلُ دور الشباب والنساء في بناء السلم المحلي، والإسهام في رسم السياسات وبناء الشراكات لتعزيزاستقرار المجتمعات وحفظ السلم فيها.

كما أوصى في بيانه الختامي بإنشاء جامعة لتدريس العلوم الشرعية وتصحيح المفاهيم وفق شعارالعلم قبل العمل“.

وفي سياق متصل أوصى المؤتمر ب”تعزيز وتفعيل دور الشباب والنساء في بناء السلم المحلي”، قال إن هذا الدور سيساهم في رسم السياسات وبناء الشراكات لتعزيز استقرار المجتمعات وحفظ السلم فيها”.

وقال المؤتمر إن أفريقيا بحاجة إلىالخروج من دوامة العنف وإيقاف الحروب الدائرة، مؤكدا أنموضوع البحث عنالسلم أضحى ضرورة حاقة، وواجب وقت وليس ترف“.

وأضاف المؤتمر أنالنزاعات الحاصلة إلى أهمية الحوار لحل المشكلات البشرية ليكون اللسان بدل السنان، والكلام بدل الحسام، أداة لفصل الخصومات وفض النزاعات، على حد تعبيره.

وخلص المؤتمر في بيانه إلى أنأفريقيا تستطع بما تتميز به من الثراء الثقافي أن تبتكرا مشروعا فكريا متكاملا لإطفاء نيران الاحتراب“.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 دقائق

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