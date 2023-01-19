موريتانيا.. شركة bp تنظم ورشة لصالح الموردين المحليين

نظمت شركة bp ورشة تشاركية مع المؤسسات المحلية في موريتانيا من أجل تبادل المعلومات حول فرص التوريد، التي تمنحها الشركة، وشرح متطلبات تعزيز فرص الفوز بعقود معها في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تورتو آحميم الكبير.

وقال مدير bp في موريتانيا محمد الامام، إن ذه الورشة تأتي ضمن استراتيجية شركة bp الهادفة إلى منح الموردين المحليين آليات لطرح طلبات العقود والفوز بها.

وأكد الإمام على التزام شركة bp بالمحتوى المحلي و «حرصها على إشراك الموردين المحليين في مشروع تورتو آحميم الكبير، إذا توفرت فيهم المقتضيات اللازمة».

وأضاف ولد الامام، أن الشركة تعمل على تعزيز وفتح فرص أكثر للموردين في موريتانيا.

من جانبه، قال المدير العام للمحروقات في وزارة البترول والمعادن والطاقة المصطفى البشير «إن الوزارة تعي بشكل كبير أهمية المشروع وتدعم جميع الإجراءات الهادفة إلى دعم الموردين المحليين».

وأكد ولد البشير أن الوزارة طورت استراتيجية للطاقة تهدف لدمج القدرات المحلية، مشيرا إلى وجود قانون تشريعي لدعم الموردين وهو «قانون مهم لفهم مختلف الاليات التي يجب أن يتبعوها لإنجاح عملهم»، وفق تعبيره.

وقدم مدير العمليات في شركة bp علي كاميرون، خلال الورشة عرضا عن مختلف جوانب المشروع الفنية والمراحل التي وصلها لحد الساعة والمحاور الذي تمر بها عملية الإنتاج.

و أعلنت مسؤولة المشتريات، سمية انگيدة خلال عرضها عن مقاربة الشركة فيما يخص التعاون مع الموردين المحليين، «عن إطلاق بوابة خاصة بالموردين المحليين، وعملت على تشجيع الموردين المهتمين بتسجيل شركاتهم من خلال البوابة، من أجل تسهيل تواصل الشركة معهم عند احتياجها للخدمات التي يقدمون».

وتهدف البوابة إلى تمكين الشركة من التواصل المستمر مع المستثمرين المحليين، والتشاور معهم، حول القضايا المشتركة، وفق الشركة.

وشهدت الورشة التي حضرها ممثلون عن شركاء المشروع الشركة الموريتانية للمحروقات وكوسموس تقديم عروض مفصلة عن ما تتطلبه الشركة من المتعاقدين فيما يخص معايير الجودة والسلامة والصحة وكذا المقاربة التي تنتهجها شركة bp في مجال المشتريات والصحة والسلامة ومتطلبات الجودة.

وشاركت في الورشة شركات من قطاعات مختلفة، خدمات تقنية ومالية وإدارية وخدمات البناء والتوريد والاتصال والمعلوماتية والفندقة والتموين.