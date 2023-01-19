غزواني يتوجه إلى تيشيت لحضور “مدائن التراث”

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، إلى مدينة تيشيت لحضور انطلاق مهرجان مدائن التراث في دورته الحادية عشر.

ويرافق الرئيس في رحلته وفد يضم كلا من مولاي ولد محمد لغظف، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ويحيى ولد أحمد الوقف، وزير الزراعة، ومحمد ولد عبد الله ولد عثمان، وزير التنمية الحيوانية. كما يضم الوفد سيدي محمد ولد الطالب أعمر، وزير المياه والصرف الصحي، محمد ولد اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، لاليا كامارا، وزيرة البيئة والتنمية المستديمة.

وضم الوفد أيضا محمد عالي ولد سيدي محمد، المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، وفاطمة بنت محفوظ ولد خطري، مفوضة الأمن الغذائي، و إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مدير ديوان رئيس الجمهورية،و سيدي ولد دومان، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية،و سيدي محمد ولد سيدي جعفر، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، وسيد محمد ولد غابر، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، عيساتا داوودا جالو، مستشارة برئاسة الجمهورية، و الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.