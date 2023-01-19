مالي تتسلم مزيدا من المقاتلات والمروحيات من روسيا

حصلت مالي اليوم الخميس، على شحنة جديدة من عدة طائرات حربية ومروحيات سلمتها روسيا.

وجرى تسلم هذه الطائرات بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد أسيمي غويتا والسفير الروسي في باماكو إيغور غروميكو.

وأفاد الجيش المالي بأن الشحنة تتكون من طائرات سوخوي Su-25 الهجومية، و ألباطروس L-39، وهي طائرة من تصميم تشيكي معدة أصلا للتدريب لكن يمكن استخدامها كطائرة هجومية.

كما تضمنت الشحنة مروحيات من طراز Mi-8، وهي طائرة متعددة الاستخدامات لنقل القوات والمعدات، ويمكن تسليحها أيضا.

وقال رئيس أركان القوات الجوية المالية الجنرال دوديفيزيون ألو بوا ديارا إن القوات المالية “شهدت خلال العامين الماضيين ديناميكية غير مسبوقة للتعزيز والتحديث والتجهيز”.

وأضاف أن المعدات التي تم تسليمها تهدف إلى دعم القوات البرية، في المواقع التي تدور فيها المعارك ضد الإرهابيين.

وهذه آخر عملية لتسليم معدات تعلن عنها السلطات المالية، التي سبق لها أن أعلنت عن عمليتن مماثلتين في مارس وأغسطس 2022.

وتعاني مالي منذ بضع سنوات من هجمات مسلحة وأعمال عنف طائفية خلفت آلاف القتلى ومئات الآلاف من النازحين.



